В Украине изменят гигиенические требования к производству минеральной воды

Решение о доработке документа с учетом положений международных и европейских документов приняли члены рабочей группы по разработке проектов нормативно-правовых актов в сфере природной минеральной воды во время заседания в Минздраве Украины.

Окончательный вариант проекта приказа будет гармонизирован с нормами Кодекса Алиментариус и законодательством Европейского Союза.

Проект приказа, что требует доработки, содержит критерии отнесения воды к категории «вода природная минеральная», а также гигиенические требования к такой воды — показателей безопасности и отдельных показателей ее качества.

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Во исполнение требований статей 6, 29 и 31 Закона Украины «О основные принципы и требования к безопасности и качестве пищевых продуктов» предполагается утвердить Порядок проведения государственной регистрации воды, которую планируется отнести к категории «вода природная минеральная». В Минздраве Украины будет вестись соответствующий реестр и отлаженный механизм предоставления информации из него.

По мнению разработчиков документа, принятие упомянутого приказа будет способствовать внедрению четкой процедуры проведения государственной регистрации воды питьевой. Это создаст прозрачные условия ведения хозяйственной деятельности в сфере производства, поставки, обращения и реализации воды минеральной природной столовой.

К заседаниям рабочей группы привлечены представители производителей минеральных вод, специалисты ведущих научных учреждений и учреждений Минздрава и Национальной академии медицинских наук Украины. Все согласовательные совещания и заседания рабочей группы проводятся открыто и прозрачно с привлечением заинтересованных сторон.

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Не следует путать: вода природная минеральная имеет статус — пищевой продукт, а вода минеральная лечебно-столовая определяется как природный лечебный ресурс, которая используется с целью лечения, медицинской реабилитации и профилактики заболеваний.

Использование минеральных лечебно-столовых вод регулируется Законом Украины «О курортах» и Порядком осуществления медико-биологической оценки качества и ценности природных лечебных ресурсов, определения методик их использования, который утвержден приказом МЗ Украины от 02.06.2003 № 243, зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 29.08.2003 за № 752/8073. Проектом приказа не предусмотрено внесение изменений к этому документу.

Поэтому отнесение лечебно-столовых вод к проекту приказа, который сейчас разрабатывается, на чем настаивают производители, противоречит действующему законодательству, а именно требованиям:

1. Закона Украины «О основные принципы и требования к безопасности и качестве пищевых продуктов», которым регулируется вода природная минеральная как пищевой продукт;

2. Общего стандарта на природные минеральные воды (CODEX STAN 108-1981, Rev. 1-1997 с изменениями 2011г.). В соответствии с подпунктом 6.1.1. пункта 6.1. Раздела 6 «Маркировка» название продукта должно быть «природная минеральная вода» и в соответствии с подпунктом 6.4.1. пункта 6.4. Раздела 6 запрещено на этикетку наносить фразы о «профилактический», «лечебный», «обезболивающее» или «целебный эффект».

3. Директиве 2009/54/ЕС от 18 июля 2009 года в отношении использования и размещении на рынке природных минеральных вод. Согласно части 2 статьи 9 этой Директивы должны быть запрещены все отметки, которые относятся к свойствам минеральной воды относительно предотвращения, обработки или лечения заболеваний людей.

О указанных требованиях украинского, международного и европейского законодательства относительно воды природной минеральной постоянно информировались все члены рабочей группы, в том числе производители.

По состоянию на сегодня, членами рабочей группы по вопросам разработки проектов нормативно-правовых актов в сфере воды природной минеральной дорабатывается окончательная редакция проекта приказа Минздрава Украины «Об утверждении нормативно-правовых актов по вопросам воды природной минеральной» с предоставлением соответствующего научного обоснования химических показателей безопасности пищевых продуктов воды природной минеральной с учетом требований Закона Украины «О основные принципы и требования к безопасности и качестве пищевых продуктов» Общего стандарта на природные минеральные воды (CODEX STAN 108-1981, Rev. 1-1997 с изменениями 2011г.) и директив ЕС.