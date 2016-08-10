Посольство Австралии начинает программу помощи внутренним переселенцам в Украине

Посольство Австралии запускает грантовую программу для поддержки проектов по улучшению положения внутренне перемещенных лиц в Украине.

Об этом сообщили УНИАН в Посольстве Австралии в Украине.

"Посольство Австралии в Киеве запускает Программу прямой помощи (Direct Aid Program - DAP) на 2016-2017 годы и приглашает подавать заявки общественные группы, неправительственные организации и организации частного сектора, которые требуют финансирования для поддержки деятельности в сфере развития на местном уровне в Украине", - сказано в сообщении.

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Программа поддерживает совместные проекты, которые привлекли бенефициаров для идентификации, проектирования и управления. DAP проекты обычно реализуются на протяжении относительно короткого времени (не более чем 1,5 года) с бюджетом примерно 45 тыс. долларов США.

"В Украине приоритет будет предоставляться проектам, в частности направленным на улучшение положения внутренне перемещенных лиц, особенно женщин и детей", - говорится в сообщении.

В 2015-2016 годах Посольство Австралии поддержало четыре проекта DAP в Киеве, Львовской и Запорожской областях.

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В частности проекты предусматривали финансовую поддержку для приобретения нового оборудования для улучшения диагностики пациентов национальной детской специализированной больницы в Киеве; обеспечения профессиональными курсами для повышения благосостояния и перспектив занятости внутренне перемещенных женщин в Дрогобыче; оказания помощи для обеспечения основных потребностей уязвимых внутренне перемещенных одиноких матерей с детьми из региона конфликта за налично-ваучерный проект в Бердянске.

Также программы предусматривали совершенствование терапевтических услуг, предоставляемых детям с поведенческими трудностями, в учебно-реабилитационном центре «Джерело» во Львове.

Окончательным сроком подачи заявок на финансирование проектов DAP на 2016-2017 годы определено 14 сентября 2016 года до 17.00 (по киевскому времени). Заявки, поступившие позже, рассматриваться не будут.

Более подробную информацию о программе прямой помощи можно найти по ссылкам: www.ukraine.embassy.gov.au/kyiv/dap.html и www.dfat.gov.au/aid/topics/development-issues/direct-aid-program/Pages/direct-aid-program.aspx

Форму заявки можно скачать по ссылке: www.ukraine.embassy.gov.au/kyiv/dap.html

В посольстве советуют направлять все заявки и запросы на электронный адрес: AustEmbKyiv@dfat.gov.au с указанием темы "DAP application" или "DAP enquiry".