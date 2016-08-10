Специальность "медсестра" возглавила ТОП-10 по количеству бюджетных мест

После подведения предварительных итогов вступительной кампании 2016 года в тройку специальностей с наибольшим объемом бюджетных мест вошли специальности “Среднее образование” – 13 тыс. 307 мест, “Медсестринство” – 8 тыс. 810 мест, и “Электроэнергетика, электротехника и электромеханика” – 7 тыс. 407 мест.

Об этом сообщается на сайте Министерства образования и науки Украины.

Читайте такжеГруппа медиков из Чернигова поедет учиться в ПольшуПри этом отмечается, что при определении ТОП-10 специальностей с наибольшим объемом бюджетных мест учитывалось общее количество зачисленных на бюджетные места по всем уровням и ступеням образования (бакалавр, магистр, специалист и младший специалист), а также бюджетные места как государственных, так и коммунальных вузов.

Как отметил директор департамента высшего образования Министерства образования и науки Олег Шаров, на первом месте будущие учителя для средней школы – «это и учителя географии, и учителя истории, и учителя биологии, то есть специальность одна, но очень широкая”.

Четвертое и пятое места в рейтинге занимают специальности “Строительство и гражданская инженерия” - 7 тыс. 267 мест, и “Финансы, банковское дело и страхование” – 6 тыс. 450.

Читайте такжеЗаразившаяся Эболой американская медсестра подала в судНа шестом месте специальность “Отраслевое машиностроение” – 6 тыс. 050 мест, а специальность “Право” находится лишь на седьмой строчке – 5 тыс. 983 мест.

Восьмое и девятое места занимают “Учет и налогообложение” – 5 тыс. 908 мест, и “Начальное образование” – 5 тыс. 287 мест.

Закрывает десятку специальность “Компьютерные науки и информационные технологии”, ее в этом году будут осваивать 4 тыс. 985 студентов-бюджетников.