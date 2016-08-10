Вакцины против дифтерии, столбняка у взрослых доставят в регионы на следующей неделе - Супрун

В Минздраве Украины состоялось селекторное совещание руководства ведомства с начальниками и ответственными лицами структурных подразделений по вопросам здравоохранения госадминистраций всех областей и города Киева, сообщает сайт Министерства здравоохранения Украины.

Представителей регионов больше всего беспокоили вопросы относительно наличия иммунобиологических препаратов для проведения плановых прививок, регистрации сывороток и обеспечения лекарственными средствами учреждений здравоохранения. Кроме того, участники совещания обсудили состояние подготовки к проведению государственных закупок лекарственных средств и медицинских изделий в 2016 году в рамках выполнения государственных программ и комплексных мероприятий программного характера.

И.о. Министра здравоохранения Ульяна Супрун отметила: «На днях был подготовлен ряд документов для растаможки вакцин и лекарственных средств, которые уже были поставлены в Украину. Поэтому на следующей неделе планируем осуществить их доставку в регионы».

МЗ Украины издало 125 справок, которые подтверждают ввоз лекарственных средств, медицинских изделий на таможенную территорию Украины в соответствии с соглашениями, заключенными между МЗ Украины и специализированной организацией, осуществляющей закупки, в рамках выполнения бюджетных программ.

Читайте такжеВ Виннице 4-летний ребенок попал в реанимацию со столбняком: врачи воздерживаются от прогнозовПо состоянию на 8 августа 2016 года во все регионы Украины поставлены следующие вакцины, которые используются для проведения прививок детям в соответствии с Календарем профилактических прививок:

- вакцина против гепатита В – 350 000 доз (20% от запланированного);

- комбинированная вакцина для профилактики коклюша (ацелюлярная), дифтерии, столбняка, полиомиелита (инактивированная), гемофильной инфекции типа b (ПЕНТАКСИМ) – 414 700 доз (48% от запланированного);

- вакцина для профилактики кори, паротита, краснухи – 277 000 доз (22% от запланированного);

- вакцина для профилактики гемофильной инфекции типа b (моновалентная) – 174 400 доз (33,5% от запланированного, но с учетом поставки второй части – 100%);

- вакцина против бешенства - 91 390 доз (100% от запланированного).

28 июля 2016 года в Украину поступили вторую партию вакцины для профилактики гемофильной инфекции типа b (моновалентная) в количестве 345 550 доз и 5 августа 2016 года поставлена вакцина для профилактики дифтерии, столбняка у взрослых (АДС-М) – 1 599 600 доз.

В течение следующей недели эти вакцины планируется поставить во все регионы Украины.

Читайте такжеГлавный иммунолог Киева: родители должны нести ответственность за отказ вакцинировать ребенка«На сегодняшний день в регионах доступны вакцины для проведения прививок детям первого года жизни согласно Календарю прививок, то есть препараты, с которых должна начинаться вакцинация», — подытожил Сергей Платов, заместитель начальника Управления-начальник отдела программ и проектов Управления общественного здоровья.

В ближайшее время планируется поставка в Украину оральной, бивалентной вакцины против полиомиелита в количестве 2 755 000 доз и цельноклеточной вакцины против коклюша, дифтерии, столбняка – 1 770 000 доз.

Кроме того, сейчас решается вопрос о возможности ввоза на территорию Украины вакцины для профилактики туберкулеза в количестве 2,5 млн. доз.