Фонд Ахметова ”Развитие Украины” объявил тендер на закупку оборудования для института рака

Благотворительный фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» объявляет тендер с целью определения наилучшего предложения для оснащения нового радиологического корпуса Государственного учреждения «Национальный институт рака», г. Киев медицинским оборудованием.

Запланировано закупить:

1) многосрезовый спиральный компьютерный томограф с большой апертурой гентри для онкологии;

2) аппарат для внутренней полостной лучевой терапии (бархитерапии);

3) линейный ускоритель;

4) систему планирования радиотерапии (для линейного ускоритель и брахитерапии).

Тендер будет проводиться в г. Киеве 25 октября 2008 года (при изменении даты мы сообщим Вам не позже чем за три рабочих дня).

О намерениях принять участие в тендере просим Вас сообщить направив официальное письмо до 20 сентября этого года по адресу Фонда: Украина, 01034, г. Киев, ул. Ярославов Вал, 29Г. Вы можете предварительно послать ответ электронной почтой по адресу указанному ниже с последующим письменным подтверждением. После этого мы направим Вам тендерную документацию на протяжении одного рабочего дня.

Справочная информация относительно организации тендера:

Тел.: +38(044)-501-7795,

e-mail: vmukolayuk@fdu.org.ua , контактное лицо Виктория Миколаюк.