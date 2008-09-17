На Франковщине с отравлением госпитализированы дети из интерната

В Ивано-Франковской области в течение 11-16 сентября из Косивского интерната-гимназии в инфекционное отделение центральной районной больницы с признаками пищевого отравления госпитализированы 13 учеников в возрасте до 15 лет.

Как сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, по состоянию на 07.00 17 сентября все госпитализированные находятся в удовлетворительном состоянии.

Всего в учебном заведении 332 ученика.

Специалистами районной СЭС осуществляется комплекс регламентированных санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Причина заболевания устанавливается.