Кабмин обязал воспитателей ДДСТ и приемных родителей обеспечить право детей на усыновление

Это предусмотрено в изменениях в Положение о детском доме семейного типа и Положение о приемной семье, которые своим постановлением №458 внес Кабинет министров 22 июля, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства социальной политики.

«Решение правительства предусматривает обязательства родителей-воспитателей и приемных родителей обеспечивать право детей на усыновление, ведь усыновление гражданами Украины является приоритетной формой устройства детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки», - отмечается в сообщении.

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Также внесенные изменения предусматривают обеспечение деятельности детдома семейного типа, приемной семьи в случае их перемещения в другую административно-территориальную единицу, например, в связи со сменой места работы родителей, улучшением жилищных условий, покупкой или получением в наследство дома, квартиры, необходимостью лечения родителей или детей.

Еще один важный аспект, предусмотренный изменениями положений, касается предоставления родителями-воспитателями, приемными родителями в случае приема в детский дом семейного типа, приемной семьи новых воспитанников справки о доходах семьи за последние 6 месяцев (без учета государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки) службе по делам детей по месту жительства или пребывания, подчеркнули в Минсоцполитики.

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«Среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев, предшествовавших месяцу обращения с заявлением о создании детского дома семейного типа или приемной семьи, не может быть меньше, чем размер прожиточного минимума, установленный законом для соответствующих социальных и демографических групп населения. К сожалению, на сегодняшний день, участились случаи, когда родители-воспитатели, приемные родители после создания таких семей не работают и используют государственную социальную помощь не на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а на содержание своих семей», - отмечают в ведомстве.

Так, согласно информации управлений социальной защиты населения, количество неработающих родителей-воспитателей, которым выплачивают денежное обеспечение, по Украине в 2015 году составило 864 человека, приемных родителей – 1847. В министерстве надеются, что предоставление справки о доходах позволит более тщательно контролировать ситуацию и обеспечить использование государственной социальной помощи исключительно на нужды детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

В частности, в случае, когда среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев ниже размера, установленного законом прожиточного минимума для соответствующих социальных и демографических групп населения, в такую семью не устраивают новых воспитанников, она продолжает функционировать. При возникновении спорных вопросов и разногласий вопрос выносится на рассмотрение комиссии по вопросам защиты прав ребенка, говорится в сообщении.

В то же время кандидаты в родители-воспитатели, приемные родители должны предоставлять справку о наличии/отсутствии исполнительного производства в отношении долговых обязательств с целью предотвращения использования государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, на погашение долгов, добавили в Минсоцполитики.