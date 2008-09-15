Каковы симптомы внематочной беременности?

Увы, зачастую внематочную беременность трудно распознать на раннем этапе. Задержка, тест-полоска, который показывает лишь наличие в организме хорионического гонадотропина, но никак не локализацию оплодотворенной яйцеклетки. (Кстати, анализ на хорионический гонадотропин в крови куда как информативнее, чем тест на его наличие в моче – в случае внематочной беременности его уровень ниже, чем при нормальной – маточной). Затем приходят головокружения, обмороки – как следствие низкого давления и, наконец, влагалищное кровотечение. В лучшем случае. В худшем – кровотечение внутреннее, вызывающее невыносимые боли.

В любом случае необходимо срочно обратиться к врачу. И не в женскую консультацию, а в стационар. В случае с внематочной беременностью лучше переволноваться, чем недоволноваться.

Самое главное для лечения внематочной беременности – вовремя поставить диагноз и, естественно, провести хирургическое вмешательство. Иногда идут на диагностическое вхождение в брюшную полость, потому что кровотечения, связанные с этой патологией, настолько быстрые и интенсивные, что женщину можно потерять, не довезя до операционной. И, поверьте, оперировать все же лучше ещё не в шоковом состоянии. Под шоковым состоянием имеется в виду не состояние нервной системы, а тот самый шок органов, тканей – в том числе мозга – связанный с недостатков кислорода, переносимого, как известно эритроцитами крови.

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