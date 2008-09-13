Врачи обсудили проблемы доступа к диагностике и лечению инфекций, передающихся половым путем

11 сентября 2008 года состоялось совещание по вопросам обеспечения доступа представителей групп риска к диагностике и лечению инфекций, передающихся половым путем, с целью предотвращения распостранения ВИЧ-инфекции и СПИДа. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава Украины.

В совещании приняли участие руководители Комитета по вопросам противодействия ВИЧ-инфекцииСПИДу и другим социально опасным болезням и Украинского центра профилактики и борьбы со СПИДом Минздрава, главные врачи специализированных учреждений здравоохранения, ученые, представители неправительственных организаций и регионального бюро ВОЗ в Украине.

Эксперты рассмотрели особенности эпидемической ситуации с ВИЧСПИДом в Украине и роль превентивных мер в ликвидации эпидемии ВИЧСПИДа. Кроме того, обсудили состояние внедрения диагностики и лечения инфекций, передающиеся половым путем (ИППП) в рамках программ «Поддержка с целью предотвращения ВИЧ/СПИДа, лечения и ухода за наиболее уязвимыми слоями населения», которая реализуется за чет Глобального фонда для борьбы с ВИЧСПИДом, туберкулезом и малярией ((VI раунд) в рамках реализации Национальной программы обеспечения профилактики ВИЧ-инфекции, помощи и лечения ВИЧ-инфецированных и больных СПИДом на 2004-2008 гг. Среди вопросов, которые вызвали дискуссию, были: подходы к организации диагностики и лечения ИППП среди представителей групп риска; розработка методических рекомендаций по диагностике и лечению ИППП у предстваителей этих групп.