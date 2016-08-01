Новая команда Минздрава будет работать прозрачно и подотчетно - Супрун

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила во время представления ее на должность и. о. главы Минздрава.

Супрун подчеркнула, что основными принципами работы ее команды будут прозрачность и подотчетность. "Первым моим шагом будет формирование новой команды профессионалов. Моя команда готова брать ответственность за новые изменения, чтобы идти к нашей цели по улучшению системы. Уже есть выработанная стратегия, которую мы будем презентовать в правительстве. Не хочу преждевременно говорить о нововведениях", - заметила Супрун.

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Она уверила, что будет часто общаться с прессой и пациентами. "Если будет коммуникация, люди не будут бояться перемен", - убеждена Супрун.

В свою очередь вице-премьер-министр Павел Розенко добавил, что Супрун дано "полный карт-бланш в формировании своей команды". "Нужно как можно быстрее подготовить заседание правительства по реформированию систем здравоохранения по основным вопросам, связанным, в частности, с переходом на новую систему финансирования и принципам деятельности учреждений Минздрава", - сказал Розенко.

Как сообщал УНИАН, 27 июля Кабмин возложил исполнение обязанностей министра здравоохранения с 1 августа на заместителя главы Минздрава Ульяну Супрун. Сегодня она была представлена коллективу Министерства здравоохранения.

До этого и.о. министра здравоохранения был Виктор Шафранский.

Волонтер Ульяна Супрун была назначена на должность заместителя министра здравоохранения 22 июля.

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Ульяна Супрун родилась и выросла в США. Осенью 2013 года вместе с мужем переехала в Украину. Во время Революции достоинства работала в медицинской службе, впоследствии возглавила гуманитарные инициативы Всемирного конгресса украинцев и основала «Защиту патриотов» - организацию, которая занимается тренировками по тактической медицине и обеспечивает украинских бойцов улучшенными индивидуальными аптечками стандарта НАТО. В 2015 году получила украинское гражданство.