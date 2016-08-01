Минздрав направит на лечение за границу еще 21 больного

Состоялось заседание Комиссии Минздрава Украины по вопросам направления на лечение за границу. Комиссия рассмотрела 23 дела и приняла решение о постановке на учет 21 больного, из них 11 детей. По состоянию на 28 июля 2016 года на учете состоят 65 человек, сообщает сайт Министерства здравоохранения Украины.

Как известно, в зарубежные клиники по программе КПКВК 2301360 «Лечение граждан Украины за рубежом» направляются граждане Украины для получения медицинской помощи преимущественно по поводу онкогематологических, онкологических, нейрохирургических, кардиохирургических заболеваний и врожденных аномалий развития, в случае невозможности ее оказания в условиях учреждений здравоохранения Украины.

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Направление больных на лечение за границу осуществляется в соответствии с требованиями Положения о порядке направления граждан на лечение за границу, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 08.12.1995 № 991, и приказа МЗ Украины от 17.07.2014 № 502 «Об обеспечении организации направления граждан на лечение за границу».