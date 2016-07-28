Минздрав обещает, что вакцина против туберкулеза будет в стране в августе

Обэтом УНИАН сообщили в Минздраве. В ведомстве сообщили, что на сегодня в Украине в наличии есть следующие вакцины, закупленные международными организациями ООН/ЮНИСЕФ и ПРООН, и за средства местных бюджетов регионов, а именно:

- вакцина против гепатита В (эвакус) – 746 099 доз;

- комбинированная вакцина для профилактики коклюша (ацелюлярная), дифтерии, столбняка, полиомиелита (инактивированная), гемофильной инфекции типа b (ПЕНТАКСИМ) – 264 246 доз;

- вакцина для профилактики кори, паротита, краснухи – 277 000 доз;

- вакцина для профилактики гемофильной инфекции типа b (моновалентная) – 174 400 доз;

- БЦЖ (против туберкулеза) – 12 499 доз;

- гепатит В (эувакс) – 746 099 доз;

- коклюш, дифтерия, столбняк, полио, гемофильная инфекция (ПЕНТАКСИМ) -264 246 доз;

- коклюш, дифтерия столбняк – 301 доза;

- против полиомиелита инактивированная (ИПВ) – 286 955 доз;

- корь, краснуха, паротит – 142 924 дозы;

- гемофильная инфекция – 165 389 доз.

- вакцина для профилактики бешенства: (индираб) – 5974 дозы, (рабипур) 91 390 доз;

- дифтерия, столбняк (дети) – 12 420 доз;

- дифтерия, столбняк (взрослые) – 53 984 дозы;

- противостолбнячный иммуноглобулин – 365 доз;

- противостолбнячная сыворотка – 1 428 доз;

- противоботулиническая сыворотка – 21 доза.

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На первую декаду августа 2016 года запланирована поставка всего количества вакцины для профилактики коклюша, дифтерии, столбняка (АКДС) – 1 770 000 доз, вакцины для профилактики дифтерии, столбняка у взрослых (АДС-М) – 1 600 000 доз вакцины против полиомиелита (оральная, бивалентная) – 1 378 000 доз и следующая часть вакцины против гепатита В – 450 000 доз.