В Украине до 9% населения болеют гепатитами - главный инфекционист

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила главный внештатный инфекционист Минздрава Украины Ольга Голубовская во время пресс-конференции, посвященной Всемирному дню борьбы с гепатитом.

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"Согласно новым утвержденным стандартам лечения, в стране уже сегодня в заведения здравоохранения поступают препараты, которые позволяют сократить продолжительность курса лечения с одного года до трех месяцев. А в рамках государственных закупок 2016 года должны поступить еще безинтерфероновые лекарства на курсы лечения, которые в отдельных случаях имеют стопроцентную эффективность", - сказала Голубовская.

В целом, по ее словам, в Украине возросло стремление к лечению вирусных гепатитов, хотя уровень заболеваемости все же остается довольно высоким.

Так, по оценкам украинских эпидемиологов, уровень заболеваемости гепатитами составляет 7-9% от общего количества населения страны.

По состоянию на начало 2016 года в Украине на учете находился 67 тыс. 141 больной вирусным гепатитом, который нуждается в лечении, из них 20 тыс. 258 - с гепатитом В и 46 тыс. 883 — с гепатитом С.

Участники пресс-конференции подчеркнули, что преодоление эпидемии гепатитов В и С должно заключаться не только в лечении больных, но и в ранней диагностике, учете больных и оценке эффективности использования бюджетных средств, профилактике, в информировании населения о путях передачи и угрозах, которые представляют вирусные гепатиты.