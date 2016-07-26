Прогноз погоды на август и сентябрь

В августе в Украине не ожидается много осадков, в третьей декаде наступит похолодание.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на пресс-конференции заведующая отделом климатических исследований и долговременных прогнозов погоды Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова.

«Мы ожидаем, что в начале августа не будет много осадков, а в середине следует ожидать большие ливневые дожди. Я думаю, они будут ураганного характера», - сказала Мартазинова.

По ее словам, в августе также будут очень жаркие дни – температура будет достигать +30.

«В третьей декаде августа будет резкое похолодание. Таким образом, температура в августе в целом будет выше нормы, третья декада - холодная и очень неустойчивая», - добавила Мартазинова.

По ее словам, в восточной части Украины количество осадков будет в пределах нормы, т.е. 50-60 мм, в западных областях осадков выпадет меньше.

«Здесь засушливость и знойные процессы будут сказываться сильнее, чем в восточной части», - добавила метеоролог.

Читайте такжеОпасное лето: как избежать пищевых отравлений Она также отметила, что в сентябре температура воздуха в Украине будет очень изменчивая – «три дня одна погода, три дня другая».

«Большой жары не будет. В сентябре теплее будет в северных регионах. В восточной части осадки будут в пределах нормы, в западной - больше нормы», - сказала Мартазинова.

По ее словам, в сентябре дневная температура будет достигать 17-18 градусов.