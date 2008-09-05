Этим летом в Украине оздоровилось более 3 миллионов детей

Этим летом в Украине оздоровилось 3 миллиона 83 тысячи детей. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта, такие данные обнародовал министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО.

Он отметил, что в планах министерства было оздоровить до 3 млн. детей.

Также Ю.ПАВЛЕНКО сообщил, что в обеспечение оздоровления детей был направлен 1 млрд. 18 млн. 499 тыс. 590 грн. Предварительный прогноз относительно привлечения средств как из государственного бюджета, так и из внебюджетных источников, составлял около 900 млн. грн.

Ю.ПАВЛЕНКО напомнил, что в начале лета Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО издал Указ «О летнем оздоровлении и отдыхе детей, ученической и студенческой молодежи в 2008 году». В Указе глава государства поставил центральным и местным органам исполнительной власти четкие задачи относительно оздоровления, повысил уровень ответственности за организацию процесса оздоровления.

Ю.ПАВЛЕНКО сообщил, что благодаря комплексу организационных мер удалось уменьшить количество травматических или трагических случаев в детских оздоровительных заведениях. Постоянно действует комиссия, в состав которой вошли работники Минсемьи, Генеральной прокуратуры Украины, местных органов исполнительной власти и других заинтересованных ведомств, работает «горячая линия» Министерства по делам семьи, молодежи и спорта по вопросам оздоровления. Благодаря всем этим мерам на протяжении летнего периода наблюдалась тенденция к улучшению качества оздоровления.

Ю.ПАВЛЕНКО отметил, на сегодняшний день обеспеченно оздоровление 13 тыс. 982 детей из шести западноукраинских областей, которые пострадали от наводнения, и 193 ребенка из Грузии.

Министр также отметил, что летом постоянно проводились проверки условий пребывания детей в заведениях, и во всех зафиксированных нарушениях стандартов оперативно принимались жесткие решения по устранению недостатков.