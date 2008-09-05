Ведущие украинские фармацевтические компании готовы снизить цены на свои лекарства

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил президент Ассоциации фармацевтических производителей Украины Петр БАГРИЙ.

По его словам, 3 сентября на специальном совещании в Кабинете министров премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО предложила ввести систему, когда государство будет возмещать стоимость жизненно важных лекарств для социально незащищенных слоев населения. “Следовательно, стоимость медпрепаратов можно будет значительно снизить”, – отметил П.БАГРИЙ.

Он также подчеркнул, что, по статистическим данным, большинство украинцев пользуется медикаментами отечественного производства. “Они значительно дешевле зарубежных аналогов, однако не уступают по качеству, поскольку 70% украинских лекарств производятся по европейским стандартам качества - GMP (надлежащей производственной практики)”, – сказал П.БАГРИЙ. Он также напомнил, что фармпредприятия, которые входят в Ассоциацию фармацевтических производителей Украины, производят 75-80% всех отечественных лекарств.

В то же время генеральный директор ОАО “Фармак” Филя ЖЕБРОВСКАЯ отметила, что снижению стоимости украинских лекарств будет способствовать также ряд мероприятий Министерства здравоохранения, Кабинета министров и других государственных институтов, а именно - внедрение стандартов относительно производства, контроля качества, системы регистрации лекарственных средств. Особого внимания, по ее мнению, требует введение формуляров лечения, где будет вписано, какими именно препаратами следует лечить пациентов.

Генеральный директор ЗАО НПЦ “Борщаговский химико-фармацевтический завод” Людмила БЕЗПАЛЬКО отметила, что система мероприятий, которую планирует ввести Кабмин, уже сегодня отрабатывается и в ближайшие дни будет принята. ”Если будут приняты меры, обещанные государством, мы согласимся на задекларированную стандартную цену. Тогда, наконец, можно говорить о полном государственном обеспечении лечения украинцев, бесплатности украинской медицины или вводить страховую медицину”, – сказала Л.БЕЗПАЛЬКО.

Анализируя ситуацию на украинском фармацевтическом рынке, она отметила, что в 2007 году средняя цена украинских лекарств составляла 3,2 грн., а иностранных – 16,5 грн. “Замечу, что в понятие "иностранные лекарства" входят препараты, произведенные и известными фармфирмами, и третьими странами мира, где есть немало вопросов относительно их качества”, – отметила Л.БЕЗПАЛЬКО.

В то же время она подчеркнула, что ведущие украинские фармацевтические предприятия не за то, чтобы установить монополию на применение украинских лекарств. “Мы за такие правила, чтобы не было ситуации, когда в Украину ввозят лекарства в 5-6 раз дороже. Для этого и должна быть установлена стандартная цена”, – отметила Л.БЕЗПАЛЬКО.

По мнению заместителя генерального директора ЗАО “Фармацевтическая фирма “Дарница” Юрия ЧЕРТКОВА, сегодня в Украине довольно сложно бороться с импортерами. “У них достаточно мощная маркетинговая служба. В настоящее время хорошо продается то, что хорошо рекламируется. При отсутствии формулярной системы убедить человека купить те или иные лекарства очень просто. Вместо этого отечественная лекарственная продукция имеет такое же высокое качество, и произведена по стандартам GMP”, – считает он.

Он также подчеркнул, что обязательно должны быть стандарты терапии и государственные заказы.

“Если у нас будут заказы от больниц (даже если они предложат наименьшую цену), мы бы согласились на снижение стоимости. В настоящее время больницы закупают 85% дорогостоящих импортных лекарств. Не удивительно, что денежный ресурс быстро заканчивается, и больницы уже не имеют лекарств для пациентов”, – отметил Ю.ЧЕРТКОВ.

Справка УНИАН. Ассоциация фармацевтических производителей Украины объединяет ведущие отечественные предприятия: Корпорация "Артериум", ЗАО НПЦ "Борщаговский химико-фармацевтический завод", ЗАО "Фармацевтическая фирма "Дарница", ОАО "Фармак", ООО "Фарма Старт", ОАО "ИнтерХим" и другие.

Ассоциация создана с целью интеграции усилий производителей на повышение эффективности использования их профессионального, практического и научного потенциала, материальных и финансовых ресурсов для совершенствования фармацевтического рынка Украины и наибольшего удовлетворения потребностей населения Украины в лекарственных средствах.

Ассоциация создает, поддерживает и защищает интересы современной украинской фармацевтической промышленности, способной обеспечивать стратегическую независимость Украины в вопросах удовлетворения потребностей населения в необходимых, доступных, эффективных лекарственных средствах. Объединившись в Ассоциацию, производители могут вести конструктивный диалог с государственными структурами не только как исполнители, а как полноправные участники совершенствования системы здравоохранения.

В условиях современных трансформационных процессов, происходящих в мировой и отечественной фармации, особое значение приобретает формирование национальной лекарственной политики, которая должна реализовать глобальные цели, в частности, доступность, качество лекарств и их рациональное применение.