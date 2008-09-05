Нарушения сна наблюдаются у 45% населения земного шара

Во сне человек проводит близко трети своей жизни. Полноценный сон - не только необходимое условие здорового существования, но и показатель здоровья. "Идеальным" сном считается такой, при котором процесс засыпания протекает быстро, а его длительность и глубина достаточны для обеспечения хорошего самочувствия и бодрости после пробуждения.

Однако ученые бьют тревогу - с каждым годом число людей, которые по ночам не могут заснуть, растет! По их прогнозам, в дальнейшем бессонница угрожает превратиться в массовое нервное расстройство, ведь нарушения сна сегодня наблюдаются у 45% человеческой популяции, свыше 26% наших сограждан страдают от тех или других его нарушений. В Европе вообще бессонница считается серьезной болезнью (ею страдает каждый пятый). На Западе действует уже свыше 600 сомнологических центров, которые занимаются проблемами сна

Причиной плохого сна могут быть личные неприятности, ухудшения здоровья, проблемы с детьми, усталость и беспокойства, связанные с работой и домашним хозяйством. Даже использование сотового телефона перед сном может стать причиной бессонницы. А, возможно, это лишняя выпитая кружка крепкого чая или кофе. Еще одной причиной может быть ваш желудок. А точнее то, что вы ели перед сном.

Жирная и сытная еда будет долго перевариваться, что не даст вам возможности быстро заснуть. В то же время ложиться спать голодным тоже не годится. Более всего это касается тех, кто любит сидеть на диетах. Не издевайтесь над своим организмом, яблоко, которое вы съедите перед сном, лишь пойдет вам на пользу и поможет быстрее заснуть.

20minut.ua/news