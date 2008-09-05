Спорт развивает головной мозг

Физические упражнения и наблюдение за ними позволяют развивать головной мозг Группа психологов из университета Чикаго в ходе нового исследования обнаружила, что физические упражнения и даже наблюдение за ними позволяют развивать головной мозг.

Во время исследования ученые сравнивали активность мозга у хоккеистов, их болельщиков, а также людей, которые никогда этим видом спорта не интересовались.

Оказалось, что во время бесед о хоккее у хоккеистов и их болельщиков значительно повышалась активность зоны головного мозга, которая отвечает за планирование и контроль физических действий. В то время как у людей, не интересующихся спортом, такого явления зафиксировано не было.

Психологи полагают, что мозг способен обучаться отдавать нужные команды телу даже в тех ситуациях, когда его владелец не действует самостоятельно. Это открытие способно привести к определенным изменениям в методах подготовки людей, связанных с физической деятельностью.

korrespondent.net