Станут ли в Украине лекарства доступными?

Пресс-конференция в УНИАН

Сегодня в 14.30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: „Станут ли в Украине лекарства доступными?”. В пресс-конференции примут участие: председатель Ассоциации фармацевтов Украины Петр БАГРИЙ; генеральный директор ОАО „Борщаговский фармзавод” Людмила БЕЗПАЛЬКО; председатель правления ОАО „Фармак” Филя ЖЕБРОВСКАЯ; заместитель генерального директора ЗАО „Фармацевтическая фирма „Дарница” Юрий ЧЕРТКОВ.

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