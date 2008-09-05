Станут ли в Украине лекарства доступными?
12:26, 05 сентября 2008Страна
0
Пресс-конференция в УНИАН
Сегодня в 14.30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: „Станут ли в Украине лекарства доступными?”.
В пресс-конференции примут участие: председатель Ассоциации фармацевтов Украины Петр БАГРИЙ; генеральный директор ОАО „Борщаговский фармзавод” Людмила БЕЗПАЛЬКО; председатель правления ОАО „Фармак” Филя ЖЕБРОВСКАЯ; заместитель генерального директора ЗАО „Фармацевтическая фирма „Дарница” Юрий ЧЕРТКОВ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter