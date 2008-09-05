Новый закон запретил ликвидацию детских оздоровительных заведений

Принятый вчера Верховной Радой закон об оздоровлении детей запрещает ликвидацию или перепрофилирование соответствующих заведений.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта, это подчеркнул министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО.

По его словам, это положение является одним за важнейших в законе. Так, в пункте 5 статьи 15 отмечено: «Основатель (владелец) детского заведения оздоровления и отдыха государственной или коммунальной формы собственности не имеет права ликвидировать его, уменьшать территорию, количество койко-мест, а также сдавать в аренду помещения (здания) для осуществления не связанной с оздоровлением и отдыхом детей деятельности во время их пребывания в нем».

Ю.ПАВЛЕНКО также сообщил, что к разработке законопроекта приобщались и специалисты Минсемьи, которые непосредственно занимаются организацией оздоровления детей и прекрасно знают потребности этой сферы.

Министр также отметил, что закон четко разделяет понятие отдыха и оздоровления детей. Также закон предусматривает разработку государственных социальных нормативов оздоровления и отдыха детей, которые будут обязательными к соблюдению оздоровительными заведениями.

Ю.ПАВЛЕНКО уверен, что благодаря принятию закона и некоторых подзаконных актов удастся нормировать, а следовательно и существенно улучшить работу по оздоровлению детей.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября Верховная Рада Украины приняла закон Украины «Об оздоровлении и отдыхе детей».