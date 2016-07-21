Проект строительства ОХМАТДЕТа изменен: стоимость значительно возросла

Как сообщили УНИАН в Минздраве, необходимость корректировки обусловлена изменениями основных технико-экономических показателей проекта строительства. В частности, изменениями к заданию на проектирование предусмотрена замена кислородно-газификационной станции с подключением к ней НДСБ «Охматдет», прокладка наружных сетей лечебного газоснабжения, устройство инженерных сетей наружной дождевой канализации, устройство крышной котельной. Согласно с документом, общая сметная стоимость откорректированного проекта строительства составляет 3 224 920,036 тыс. гривен.

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Изменение стоимости проекта строительства связана со значительным увеличением стоимости материалов и как инженерного, так и медицинского оборудования из-за значительного увеличения курса иностранных валют. Кроме того, за период строительства были внесены изменения в систему налогообложения – вместо нулевой ставки НДС на изделия медицинского назначения было введено ставку налогообложения НДС в размере 7% от стоимости изделий медицинского назначения.

Проект указанного распоряжения согласован с замечаниями Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, без замечаний Министерством экономического развития и торговли Украины. Во время совещания согласовали позиции также с представителями Государственной финансовой инспекции Украины и Министерства финансов Украины.

Документ будет вынесен на рассмотрение Правительства на ближайшем заседании.