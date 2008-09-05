Американцы массово употребляют опиоидные наркотики

Американские ученые выяснили, что каждую отдельно взятую неделю более 10 миллионов американцев употребляет опиоидные наркотики как по медицинским показаниям, так и без них. Причем более четырех миллионов употребляет их регулярно – не менее пяти дней в неделю на протяжении не менее четырех недель. Исследователи из Центра эпидемиологии Слоуна при Бостонском университете провели телефонный опрос 19 150 случайно выбранных граждан США в возрасте 18 лет и старше в период с февраля 1998 по сентябрь 2006 года. Их интересовала информация о любых медицинских и немедицинских препаратах, принятых человеком за семь дней, предшествующих интервью, а также о целях приема, пути введения, частоте и общей продолжительности употребления препаратов.

Выяснилось, что 2% опрошенных употребляют опиаты на регулярной основе (не менее пяти дней в неделю на протяжении не менее четырех недель), а еще 2,9% - эпизодически. Регулярный прием чаще встречается у женщин и белых не латиноамериканцев, его частота повышается в зависимости от возраста и уменьшается в зависимости от уровня образования. Почти половина регулярно использующих опиаты употребляет их на протяжении двух и более лет, около одной пятой – пяти и более лет.

Экстраполируя результаты опроса на взрослое население США в целом, исследователи пришли к выводу, что каждую отдельно взятую неделю более 10 миллионов жителей страны употребляет опиоидные наркотики, из них более 4,3 миллиона – регулярно. По словам руководителя работы Джудит Парселлз Келли (Judith Parsells Kelly), полученные данные красноречиво свидетельствуют о необходимости усиления контроля за злоупотреблением этими препаратами.

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