Лук, черника и вино от гриппа

Осень — острая пора для всяких вирусов, а тем более для гриппа. Самое время подумать о том, как защитить своё здоровье.

Современный фармрынок предлагает сотни способов оградиться от заразы — от таблеток, пастилок и микстур до чудо-вакцин. Но на поверку таблетки действуют уже постфактум, а вакцина — далеко не стопроцентная гарантия того, что вы не заболеете. Тем более прививка может вызвать неприятные аллергические реакции. Поэтому неудивительно, что многие предпочитают лечиться и повышать иммунитет старыми «дедовскими» методами — тёртым чесноком, картофельными ингаляциями, молоком с мёдом и т.п. Теперь же в арсенале любителей народной медицины может появиться новый рецепт, ещё и подтверждённый научным исследованием.

Лук, черника и красное вино — вот такое сочетание предлагают американские медики, исследовавшие состав фруктов и овощей. По их словам, в луке и чернике, а также в брокколи, чае и винограде содержится вещество под названием кверцетин. Есть он и в вине. Эксперименты на мышах показали, что поглощение кверцетина помогает организму противостоять различным инфекциям, в том числе такой изменчивой и сильной, как грипп. Ранее кверцетин использовался как противовоспалительное и противоаллергенное лекарство, теперь же он может стать отличным средством профилактики гриппа.

Вся прелесть этого лечебного вещества в том, что оно не даёт организму «прогнуться» под напором инфекции даже при ослабленном иммунитете. Согласно предупреждениям врачей, повышенная физическая активность или нервные нагрузки могут расшатать вашу естественную защиту и сделать вас более уязвимым. Даже спортивные тренировки во время гриппозных эпидемий не рекомендуются. А если принимать кверцетин, можно не бояться: тяжёлый рабочий день или час в тренажёрном зале вам не повредит. Тем более, если принимать лекарство в естественном виде, это ещё и вкусно. Конечно, чернику осенью найти сложновато, зато лук и красное вино — продукты шаговой доступности.

Чем ещё оградиться от гриппа?

Витамином С. В сутки вы должны получать 1-2 грамма этого вещества — в виде таблеток или содержащимся в продуктах питания. Это могут быть цитрусовые, малина, квашенная капуста или солёные огурцы, а вот на яблоки и шиповник лучше не полагаться — в них витамина чуть.

Специями. Многие специи и приправы обладают антисептическим свойством, борются с воспалениями, различными бактериями и вирусами. Особенно спасает от гриппа имбирь. Тонкие кусочки этого корня можно жевать, как жвачку, добавлять в еду или даже в чай.

Любовью. Врачи говорят, что регулярный секс — отличный способ улучшить сопротивляемость организма вирусом. Главное — не переусердствовать.

Водкой. Существует такое средство: соки лука, редьки и лимона смешиваются с мёдом и заливаются 2 столовыми ложками водки. Плотно закрытая в бутылке, смесь должна настояться в холодильнике неделю. Принимать по 1 ст. л. в день, детям — по 1 чайной.

Сквозняком. Как говорят учёные, вирус гриппа не активизируется осенью и зимой, а живёт рядом с нами круглый год. Просто в холодные сезоны люди чаще находятся в тесных закрытых помещениях, а там вирус намного быстрее разрастается и проникает в организм. Чтобы прогнать заразу из дома или с работы, квартиру и офис надо проветривать несколько раз в день в течение 10 минут. Это снизит концентрацию вирусов в воздухе на 85-90%.

newsland.ru