На Прикарпатье 18 человек отравились на свадьбе

В управление МЧС в Ивано-Франковской области поступило сообщение о том, что в селе Вербовец Косовского района после свадьбы, состоявшейся 30-31 августа, госпитализированы 18 человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления МЧС в области, всего на свадьбе было 270 гостей. Пострадавшие госпитализированы в инфекционное отделение Косовской центральной райбольницы.

По словам медиков, течение болезни проходит в легкой форме. Окончательный диагноз, источник возбудителя инфекции и причина вспышки еще устанавливаются. Специалисты райсанэпидемстанции в очаге возбудителя инфекции провели противоэпидемические мероприятия: отбор проб пищевых продуктов, воды, а также дезинфекция колодца.

Также продолжаются подворные обходы с целью своевременного выявления и госпитализации больных; разработаны и распространены в селе предупредительные памятки