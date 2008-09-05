Мариуполь: в августе 45 случаев заболевания сальмонеллезом

Это в два раза больше, чем год назад и в 3 раза выше среднестатистического показателя.

Как сообщает газета «Ильичевец» со ссылкой на данные городской санстанции, более 80 процентов заболевших – взрослые. Основной причиной заболевания медики называют употребление в пищу сырых яиц, недостаточную термическую обработку яиц и мяса (особенно фарша и кур-бройлеров), а также нарушение технологии приготовления блюд.

Так, проводя проверки на рынках города, работники санстанции обнаружили бактерии сальмонеллы не только в мясе и яйцах, но и в зеленом луке.