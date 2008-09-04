В Канаде - массовое заражение продуктов бактерией листерия

В Канаде будет проведено независимое расследование обстоятельств массового заражения пищевых продуктов опасным патогеном - бактерией листерия. Об этом сообщил в среду премьер-министр Канады Стивен Харпер. Листериоз, вызванный употреблением в пищу зараженных мясопродуктов, уже стал причиной гибели 13 человек по всей стране, кроме того эксперты изучают еще 38 случаев подозрительного заболевания.

По словам канадского премьер-министра, он "весьма озабочен" масштабами бактериального заражения, поскольку правительство вложило значительные средства в систему контроля за качеством продовольствия. Расследование, добавил он, начнется после того, как будет покончено с нынешней вспышкой листериоза и правительство твердо намерено "выяснить первопричины" происшедшего.

Источником заражения стал мясоперерабатывающий завод "Мейпл лиф фудз" в окрестностях Торонто. Две недели назад предприятие было закрыто на санитарную обработку, а из торговли были срочно отозваны произведенные на заводе мясопродукты более чем 200 наименований. По оценкам специалистов, кампания по отзыву такого количества продуктов из торговли обойдется по меньшей мере в 20 млн долларов. Кроме того, в отношении компании-оператора завода уже возбуждены несколько гражданских исков.

likar.info/news