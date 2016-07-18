Кому нельзя есть абрикосы

Благодаря огромному количеству солей калия абрикосы оказывают лечебный эффект при аритмиях, а также оказывают мочегонное действие, из-за чего полезны тем, кто страдает гипертонией и отеками, в том числе почечного происхождения.

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Однако следует знать, что абрикосы не рекомендуется есть натощак, а также после трудноперевариваемой пищи. Употребление холодной воды после абрикосов может вызвать понос.

При язвенной болезни и остром гастрите, обострении хронического панкреатита, синдроме раздраженного кишечника, дисбактериозе, при заболеваниях печени и недостаточной функции щитовидной, а также при сахарном диабете и ожирении употребление свежих плодов абрикоса может привести к усугублению этих заболеваний.

При пульсе меньше 55 ударов в минуту (брадикардия) свежие абрикосы, курага, а также абрикосовый сок не рекомендуются.