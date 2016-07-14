ВР увеличила расходы на медпомощь работникам зоны отчуждения вокруг ЧАЭС

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий закон (№4450) проголосовали 252 из 334 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В частности, законом увеличены расходы на сумму 10 050,9 тыс. грн для оказания медицинской помощи работникам зоны отчуждения за счет перераспределения резерва средств медицинской субвенции.

Читайте такжеВозле ВР медики из Чернобыля требуют выплатить долги по зарплате

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что государственное учреждение «Специализированная медико-санитарная часть №16 Министерства здравоохранения Украины» (город Чернобыль, Киевская обл.) была изъята из перечня расходов на здравоохранение, осуществляемых из государственного бюджета Украины, и передана на финансирование из местного бюджета. При этом отмечается, что зона отчуждения административно находится в составе Иванковского района Киевской области. Эта территория Киевской области наиболее радиоактивно загрязненных вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, там сложились неблагоприятные социально-экономические, экологические условия, есть дефицит развития, на сегодняшний день ее можно считать депрессивной. В записке сказано, что СМСЧ №16 обслуживает исключительно работников зоны отчуждения, которые работают вахтовым методом, и являются жителями всех регионов Украины, численностью свыше 9380 человек. «Но в формульном расчете местного бюджета Иванковского района ни в 2015, ни в 2016 году соответствующие дополнительные объемы медицинской субвенции для СМСЧ №16 на обеспечение оказания медицинской помощи не предусмотрены», - подчеркивается в записке.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром возле парламента проходила акция работников Специализированной медико-санитарная часть №16 из Чернобыля, которые требовали принятия соответствующего закона в парламенте. Этот законопроект был в повестке дня заседания, но он должен был рассматриваться позже. В то же время по решению парламента был перенесен для рассмотрения на начало утреннего заседания. Депутаты во время выступления в парламенте отмечали, что работники этой санитарной части уже более 7 месяцев не получают заработную плату.