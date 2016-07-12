Наставничество планируют определить формой подготовки детей-сирот к самостоятельной жизни

Верховная Рада приняла в первом чтении президентский проект закона о внесении изменений в Закон «Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения» о наставничестве над детьми-сиротами и детьми, лишенными родительской опеки (№4784).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовал 231 народный депутат из 330 зарегистрированных в сессионном зале.

Как отмечается в пояснительной записке, в Украине проживает 72 тыс. 731 ребенок-сирота и детей, лишенных родительского попечения. Из них 65 тыс. 705 детей проживают в семьях граждан (опека, попечительство, приемные семьи, детские дома семейного типа).

«В то же время почти 7 тыс. детей данной категории проживают в интернатных учреждениях различных типов. Большинство из них по разным причинам (возраст, состояние здоровья) практически не имеют шансов быть усыновленными или устроенными в другие формы семейного воспитания», - говорится в тексте и указывается, что проживание в интернатном учреждении не способствует в подготовке таких детей к дальнейшей самостоятельной жизни.

Законопроектом предлагается установить, что подготовка к самостоятельной жизни детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые проживают в учреждениях для таких детей, их социальная и психологическая адаптация может осуществляться в форме наставничества.

Центры социальных служб для семьи, детей и молодежи в сотрудничестве с общественными организациями, видом уставной деятельности которых является защита прав детей, обеспечивают подготовку и сопровождение наставников, осуществляющих мониторинг за соблюдением ими условий договора о наставничестве.

Читайте такжеФонд Ахметова активизирует работу в борьбе с сиротством Наставничеством является добровольная безвозмездная деятельность наставника прежде всего в подготовке к самостоятельной жизни, в частности относительно: определения и развития способностей ребенка, реализации его интересов в профессиональном самоопределении; предоставление ребенку доступной информации о его правах и обязанностях; формирование у ребенка практических навыков, направленных на адаптацию его к самостоятельной жизни; ознакомление ребенка с практиками общественного общения, преодоление сложных жизненных ситуаций; формирование навыков здорового образа жизни, содействие становлению ребенка как ответственной, успешной личности.

Для заключения договора о наставничестве нужно согласие ребенка, если он достиг такого возраста и уровня развития, что может его выразить. Согласие ребенка дается в форме, соответствующей его возрасту и состоянию здоровья.

Наставником может быть совершеннолетнее дееспособное лицо, которое прошло курс подготовки по вопросам воспитания и социальной адаптации детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, по программе, утвержденной центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики по вопросам семьи и детей, и заключило договор о наставничестве.

Читайте также8 тысяч украинских детей нашли новые семьи благодаря порталу "Сиротству - нет!"Предлагается определить, что наставник имеет право посещать ребенка по месту его проживания, обучения, лечения, оздоровления, а также при согласии ребенка и администрации учреждения для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, на которую возложены функции опекуна и попечителя ребенка-сироты, ребенка, лишенного родительской опеки, общаться с ребенком за пределами места его проживания, обучения, лечения, оздоровления, в том числе приглашать ребенка в свою семью в праздничные и нерабочие дни, дни каникул, оказывать ребенку помощь в получении дополнительных образовательных, социальных, реабилитационных, оздоровительных услуг, участвовать в обеспечении его одеждой, обувью, принадлежностями для обучения и развития и тому подобное.

Контроль за соблюдением прав и интересов детей, над которыми установлено наставничество, осуществляют службы по делам детей.