Замглавы Минздрава не имел прямого влияния на Александровскую больницу

Задержанный за взяточничество заместитель министра здравоохранения Украины Роман Василишин не имел прямого влияния на столичную Александровскую больницу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом исполняющий обязанности министра здравоохранения Виктор Шафранский заявил сегодня на брифинге в Киеве.

Читайте такжеШафранский обещает провести внутренние расследования в Минздраве«В его (Василишина – УНИАН) обязанности не входило непосредственное управление Александровской больницей, в его обязанности входило управление аппаратом Министерства здравоохранения, то есть он обеспечивал деятельность, разработку документации, своевременность обработки документов, вообще обеспечение жизнедеятельности Минздрава», - сказал Шафранский.

«В то же время последние два месяца в его кураторства входило лечебное направление, входило направление реформирования системы здравоохранения, то есть прямого влияния - или административного, или любой другой возможности кадрового влияния - на Александровскую больницу он в должности заместителя министра не имел», - отметил Шафранский.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве был задержан заместитель министра здравоохранения Василишин, который вымогал деньги с врачей за возможность проводить операции в столичной Александровской больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Василишин получал от 50 до 100 тыс. грн поборов только с урологического центра Александровской больницы. Василишин ранее был руководителем этой больницы. По словам Луценко, директор урологического центра больницы Юрий Серняк лично распределял врачей на операции. За каждую операцию врачи вымогали деньги у пациентов и сдавали их Серняку, который эти деньги аккумулировал и передавал Василишину.

Читайте такжеВ Киеве за взятки задержали заместителя главы МинздраваВо время обысков у злоумышленников было изъято более 50 тыс. долл., 320 тыс. грн и 2,5 тыс. евро.

В отношении заместителя министра и его сообщника открыто производство по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом).