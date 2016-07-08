Василишин находится сейчас на больничном

Задержанный за взяточничество заместитель министра здравоохранения Роман Василишин вчера сообщил, что находится на больничном.

Читайте такжеШафранский прокомментировал задержание своего заместителяКак передает корреспондент УНИАН, об этом заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения Виктор Шафранский на брифинге в Киеве.

«Я с ним (Василишиным – УНИАН) последним общался вчера утром, когда он мне позвонил, это было примерно 9 утра, о том, что у него возникли проблемы со здоровьем, что-то там вроде повреждения мышцы ноги», - сообщил Шафранский.

«Он утром обратился к врачу, и потом он меня проинформировал СМСкой о том, что ему врачи открыли больничный, рекомендовали ему покой по состоянию до понедельника. Я ему СМСкой пожелал выздоровления, после того мы с ним не общались», - сообщил и.о. министра.

Как сообщал УНИАН, в Киеве задержан заместитель министра здравоохранения, который вымогал деньги от врачей за возможность проводить операции в столичной Александровской больнице.

Читайте такжеЗадержанный замминистра Василишин прятал взятки на даче своей дочки По словам генпрокурора Юрия Луценко, Василишин получал от 50 до 100 тыс. грн поборов только с урологического центра Александровской больницы. Василишин ранее был руководителем этой больницы. Директор урологического центра больницы Юрий Серняк лично распределял врачей на операции. За каждую из операций врачи вымогали деньги у пациентов и сдавали их Серняку, который эти деньги аккумулировал и передавал Василишину.