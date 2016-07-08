Шафранский прокомментировал задержание своего заместителя

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге в Киеве, комментируя задержание своего заместителя Романа Василишина.

«Это очень неприятный случай, очень позорный случай, который, собственно, является недопустимым ни для чиновника такого высокого уровня, ни для кого, кто таким образом пробовал наживаться и выстраивать те незаконные схемы получения средства, в которых сейчас подозревается Василишин и его руководство», - сказал и.о. министра.

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«Для меня лично и для коллектива Минздрава, и убежден, что для подавляющего большинства медиков нашей страны, попытки зарабатывать деньги на жизни больных недопустимы», - отметил Шафранский.

Как сообщал УНИАН, в Киеве задержан заместитель министра здравоохранения, который требовал поборы с врачей за возможность делать операции в столичной Александровской больнице.

По словам генпрокурора Юрия Луценко, Василишин получал от 50 до 100 тыс. грн поборов только с урологического центра Александровской больницы. Василишин ранее был руководителем этой больницы. Директор урологического центра больницы Юрий Серняк лично распределял врачей на операции. За каждую из операций врачи вымогали деньги у пациентов и сдавали их Серняку, который эти деньги аккумулировал и передавал Василишину.