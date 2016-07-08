Суд избирает меру пресечения для экс-заместителя министра Василишина

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Виктор Шафранский на брифинге в Киеве.

По его словам, правоохранительными органами были проведены определенные действия и задокументирован факт передачи денежных средств, что стало основанием для задержания Василишина. «В Министерстве здравоохранения были проведены следственные действия, в частности – в служебном кабинете Василишина, был досмотрен в рамках следственных действий его служебный автомобиль», - сообщил Шафранский.

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Он напомнил, что решением правительства Василишин временно отстранен от исполнения обязанностей. «По состоянию на сейчас, насколько я информирован, продолжается заседание суда, который должен избрать меру пресечения для подозреваемых», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, в Киеве задержан заместитель министра здравоохранения, который требовал деньги с врачей за возможность проводить операции в столичной Александровской больнице.

По данным ГПУ, Василишин получал от 50 до 100 тыс. грн только с урологического центра Александровской больницы. Василишин ранее был руководителем этой больницы. Директор урологического центра больницы Юрий Серняк лично распределял врачей на операции. За каждую из операций врачи вымогали деньги у пациентов и сдавали их Серняку, который эти деньги аккумулировал и передавал Василишину.