Чиновник-взяточник получал еженедельно до 100 тыс грн только с одного отделения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко на совместном брифинге с главой СБУ Василием Грицаком в Киеве.

«Это была группа заговорщиков: господин Василишин, который до этого был руководителем Александровской больнице, представил коллективу этой больницы уроженца Донецка Серняка Юрия Петровича 1960 года рождения, который стал занимать должность директора урологического центра этой клинической больницы и лично распределял врачей по операцим», - сказал генпрокурор.

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За каждую из этих операций "врачи вымогали деньги у пациентов и сдавали их Серняку. Серняк эти деньги аккумулировал, и каждую неделю от 50 до 100 тыс. грн только из этого центра получал заместитель министра», - заявил Луценко.