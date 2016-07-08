Кабмин выделил 24 млн грн на деятельность Госслужбы лекарств и контроля за наркотиками

Соответствующее решение закреплено в правительственном постановлении № 463-р от 1 июля, опубликованном на официальном сайте Кабмина.

«Правительство обеспечило финансирование Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками в 2016 году, что позволит выполнять в полном объеме задачи, возложенные на Гослекслужбу (Государственную службу Украины по лекарственным средствам - УНИАН)», - отмечается в пояснительной записке к постановлению.

В документе отмечается, что 16,7 млн грн из заявленных 24 млн будут направлены на выплату заработных плат, а 1,1 млн грн – на оплату коммунальных услуг и энергоносителей.

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Распорядителем бюджетных средств Кабмин назначил Министерство здравоохранения.

Как сообщал УНИАН, в сентябре прошлого года Кабмин в рамках оптимизации работы органов государственной власти объединил Государственную службу по вопросам лекарственных средств и Государственную службу по контролю за наркотиками. Реорганизация ведомства до сих пор не завершена.

В мае текущего года отдельные территориальные органы Гослекслужбы, исчерпав собственные ресурсы для выплаты зарплат сотрудникам, были вынуждены прекратить работу. Гослекслужба обратилась к правительству с просьбой обеспечить финансирование ведомства на оставшуюся часть года во избежание коллапса поставок лекарственных средств в Украину.

В ответ на это Министерство здравоохранения обязало возобновить работу всех подразделений. Как объяснила пресс-служба Минздрава, финансирование Гослекслужбы было приостановлено в связи с невыполненным обязательством по объединению с Госслужбой по контролю за наркотиками.

Эксперты неоднократно призывали правительство ускорить реорганизацию, чтобы ведомство могло полноценно обеспечивать работу фармацевтического рынка.