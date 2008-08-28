Для чего нужны компрессы?

Если мы хотим снять боль без помощи лекарственных препаратов, то чаще всего для этих целей используем компресс. И, если мы делаем это правильно, то эффекта мы достигаем достаточно быстро. Но, как мы это делаем? Ведь очень важно учитывать определенную ситуацию и использовать те средства, которые помогут в конкретном случае, ведь компрессы бывают разными.

Компрессы сухие и холодные влажные

Сухие представляют собой несколько слоев марли и ваты, используются они в качестве предохранительного средства при ожогах, ранах, обморожениях от негативных воздействий внешней среды, от попадания в них грязи и бактерий.

Такие компрессы делают из стерильных материалов. Если же говорить о холодных компрессах, то они используются при местных воспалениях, ушибах, или же при нарушениях сердцебиения на область сердца.

Их также делают из вышеперечисленных материалов или салфетки, сложенной вдвое или вчетверо, предварительно смоченной в холодной воде, и как только она начинает нагреваться, компресс следует менять на новый. Помогают такие компрессы и при головных болях, и чрезмерном нервном возбуждении, в этом случае они накладываются на лоб или на область шеи, так как при такой процедуре снижается приток крови к голове.

Водные согревающие компрессы Этот вид компрессов представляет собой многослойную салфетку или марлю, смоченные в воде и отжатые, но при этом применяются дополнительно и другие материалы. Поверх смоченной салфетки накладывается специальная компрессная бумага или же пленка большего размера, чем салфетка, а на нее еще и любая теплая ткань или платок, которые можно заменить слоем ваты. Такой компресс ставится обычно до несколько часов, а температура используемой воды должна быть в пределах двадцати градусов. Согревающий компресс представляет собой прекрасное рассасывающее и отвлекающее средство, по этой причине его используют при местных воспалениях, артритах, бронхитах, ларингитах, трахеитах, фарингитах.

Горячие компрессы Горячие компрессы используются большей частью в качестве болеутоляющего средства. Салфетку для компресса смачивают в воде, температура которой достигает примерно шестидесяти градусов, быстро отжимают, на давая ей остыть. Накладывают на нужную область и покрывают бумагой или пленкой, после чего утепляют и фиксируют при помощи бинта или шарфа. По прошествии десяти-пятнадцати минут компресс меняют. Такие компрессы являются эффективным средством при мигренях, которые развиваются на почве спазма сосудов, при стенокардии, печеночных и почечных коликах, спазмах мускулатуры кишечника. Под воздействием горячих компрессов происходит расширение кровеносных сосудов в тканях, в результате этого к тканям приливает кровь, и они согреваются, происходит их более быстрое очищение от вредных веществ, и ускоряется процесс рассасывания.

www.gen.su