Василишин отказался давать показания, его же сообщник уже "сдал" криминальную схему
Задержанный заместитель министра здравоохранения Роман Василишин отказался давать показания.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко на совместном брифинге с председателем СБУ Василием Грицаком.
«Помощник по уголовной сделке Серняк сейчас дает изобличительные показания, подтверждая полностью криминальную схему», - заявил он.
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«Сам Василишин от дачи показаний отказался, ссылаясь на статью 63 Конституции. Тем не менее, мы считаем, что у нас есть все основания обоснованно подозревать обоих в нарушении статьи 368 (Уголовного кодекса Украины) - незаконное вознаграждение, взяточничество, по которой и будет вестись следствие», - подчеркнул Луценко.
Как сообщал УНИАН, в Киеве задержан заместитель министра здравоохранения, который требовал поборы с врачей за возможность делать операции в столичной Александровской больнице.
По словам генпрокурора, Василишин получал от 50 до 100 тыс. грн поборов только с урологического центра Александровской больницы. Василишин ранее был руководителем этой больницы. Директор урологического центра больницы Юрий Серняк лично распределял врачей на операции. За каждую из операций врачи вымогали деньги у пациентов и сдавали их Серняку, который эти деньги аккумулировал и передавал Василишину.