Василишин отказался давать показания, его же сообщник уже "сдал" криминальную схему

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко на совместном брифинге с председателем СБУ Василием Грицаком.

«Помощник по уголовной сделке Серняк сейчас дает изобличительные показания, подтверждая полностью криминальную схему», - заявил он.

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«Сам Василишин от дачи показаний отказался, ссылаясь на статью 63 Конституции. Тем не менее, мы считаем, что у нас есть все основания обоснованно подозревать обоих в нарушении статьи 368 (Уголовного кодекса Украины) - незаконное вознаграждение, взяточничество, по которой и будет вестись следствие», - подчеркнул Луценко.

Как сообщал УНИАН, в Киеве задержан заместитель министра здравоохранения, который требовал поборы с врачей за возможность делать операции в столичной Александровской больнице.

По словам генпрокурора, Василишин получал от 50 до 100 тыс. грн поборов только с урологического центра Александровской больницы. Василишин ранее был руководителем этой больницы. Директор урологического центра больницы Юрий Серняк лично распределял врачей на операции. За каждую из операций врачи вымогали деньги у пациентов и сдавали их Серняку, который эти деньги аккумулировал и передавал Василишину.