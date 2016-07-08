Задержанный замминистра Василишин прятал взятки на даче своей дочки
Правоохранители задержали за взяточничество заместителя министра здравоохранения Романа Василишина.
Василишин привез меченые деньги на дачу своей дочки / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко на совместном брифинге с главой СБУ Василием Грицаком в Киеве.
«Пять раз мы фиксировали получение меченой части взятки, и вчера во время пятого эпизода этого системного взяточничества был задержан и Василишин Роман Иосифович, который привез меченые деньги на дачу своей дочери, и его помощник в этой криминальной сделке Серняк, который сейчас дает уголовные показания», - заявил Луценко.
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Как сообщал УНИАН, в Киеве задержан заместитель министра здравоохранения, который требовал поборы с врачей за возможность делать операции в Александровской больнице.