Задержанный замминистра Василишин прятал взятки на даче своей дочки

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко на совместном брифинге с главой СБУ Василием Грицаком в Киеве.

«Пять раз мы фиксировали получение меченой части взятки, и вчера во время пятого эпизода этого системного взяточничества был задержан и Василишин Роман Иосифович, который привез меченые деньги на дачу своей дочери, и его помощник в этой криминальной сделке Серняк, который сейчас дает уголовные показания», - заявил Луценко.

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Как сообщал УНИАН, в Киеве задержан заместитель министра здравоохранения, который требовал поборы с врачей за возможность делать операции в Александровской больнице.