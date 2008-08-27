Ученые нашли супер-средство от сонливости

Оказывается, чтобы не спать, совсем не обязательно заталкивать в себя литры кофе или пить таблетки.

Бороться с сонливостью можно и немедикаментозными способами. Например, в прямом смысле слова засветить себе в глаз. Главное, чтобы свет был таким, как надо.

По крайней мере, так утверждают ученые из Оксфордского университета, исследовавшие строение человеческого глаза. Они обнаружили, что на поверхности глазного яблока находятся особые нервные клетки, реагирующие на определенное освещение и контролирующие желание человека спать. Они непосредственно регулируют так называемые сонные центры в нашем мозгу и таким образом могут заставить вас заснуть побыстрее или не чувствовать сонливости вообще.

Вообще, то, что интенсивность освещения влияет на наше желание и способность спать, было замечено давно, однако никаких точных научных доказательств этому факту не было. Так, при тусклом свете многие люди теряют способность концентрироваться, хуже работают, чувствуют сонливость и даже зевают. При ярком свете, наоборот, даже расслабиться довольно сложно, а уж заснуть можно и не пытаться. Поэтому опытные бизнесмены давно знают, что при хорошем освещении производительность труда сотрудников возрастает почти в полтора раза.

Теперь же медики, похоже, раскрыли точный механизм влияния света на активность нашего мозга.

"Фактически, мы открыли новый способ регулировать состояние человека - его сон и пробуждение", - говорит ведущий специалист исследования профессор Рассел Фостер.

Чтобы проверить свои догадки, Фостер и его группа вывели специальных лабораторных мышей, у которых эти самые клетки были намеренно "отключены". И что же получилось: мыши совершенно не реагировали на свет и спали вне зависимости от того, при каком свете они находятся. И это при том, что грызуны вообще очень восприимчивы к свету, только реагируют на него наоборот: ночью охотятся, а днем спят. Так, обычные лабораторные мыши при выключенном свете проявляли небывалую активность, а при включенном засыпали через 15-20 минут.

Открытие Фостера и его группы тем более важно потому, что сон влияет не только на эмоциональное состояние человека и эффективность его работы, но и на здоровье вообще. Нарушения сна связывают с депрессиями, ухудшением памяти, проблемами с весом, падением иммунитета и даже повышенным риском раковых заболеваний. Современная фармакология предлагает множество средств для регуляции сна, однако все они, естественно, действуют на химическую сторону нашего организма и могут иметь неприятные побочные эффекты.

"Нарушения режима сна стали очень острой проблемой в XXI веке. Ненормированный рабочий день и круглосуточная доступность технических средств заставляют людей жертвовать сном ради развлечений или заработка", - говорит Фостер.

Как надеется ученый, более детальное изучение открытого им механизма позволит разработать кардинально новую терапию для управления сном. Если это действительно так, миллионы людей, страдающих бессонницей, наконец-то смогут спокойно засыпать, а студенты, готовящиеся к экзаменам, смогут с легкостью штудировать учебники сутки напролет.

podrobnosti.ua