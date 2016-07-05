За запрет посещать больного в реанимации будет персонально отвечать главврач - Минздрав

Допуск посетителей к пациентам в отделениях интенсивной терапии является персональной ответственностью главных врачей или руководителей учреждений здравоохранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил и.о. министра здравоохранения Виктор Шафранский на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, к руководителям, которые не выполнят приказ № 592, будут применять «административный нажим».

«Аргументы, что выполнение этого приказа требует дополнительного финансирования, надуманны. Заявления о том, что "у нас нет табуреток, бахил, шапочек" или еще чего-то, не воспринимаются. Это абсолютно субъективные заявления, которые не соответствуют действительности. Еще раз подчеркиваю - нужен только халат, маска, бахилы. Это есть в каждой больнице. Этот процесс только начинается. Должна проводиться разъяснительная работа, административный нажим. И тогда эти вопросы отпадут сами», - сказал Шафранский.

Руководитель Минздрава подчеркнул, что берет под личный контроль выполнение данного приказа.

«Мы проведем селекторное совещание, на котором руководители по вопросам здравоохранения в регионах получат четкие директивы, мы ответим на их вопросы. Убежден, что этот приказ улучшит пребывание детей и родственников в реанимации. Мое личное убеждение, когда родители или родственники находятся около больного, процесс выздоровления наступает намного быстрее и лучше. Присутствие родственников у больных в реанимациях побуждает медицинский персонал, помогает заботиться о пациенте», - сказал Шафранский.

Он пояснил: «Если в определенном медицинском заведении есть ограничения по посещению, главный врач или руководитель учреждения здравоохранения должен внести соответствующие изменения в нормативный документ, исходя из того, что приказ Минздрава является главным в системе здравоохранения».

«Такие нормативные документы должны быть должным образом и быстро оформлены. Этот механизм должен работать четко», - подчеркнул чиновник.

Читайте такжеМинздрав разрешил посещать пациентов в реанимацияхКак сообщал УНИАН, Минздрав разрешил беспрепятственное посещение пациентов, находящихся на лечении в отделениях интенсивной терапии.

Приказом Минздрава от 15 июня 2016 года № 592 «Об утверждении Порядка допуска посетителей к пациентам, находящимся на стационарном лечении в отделении интенсивной терапии», предусмотрено, что учреждение здравоохранения обязано обеспечить пациентам, которые находятся на лечении в ОИТ, право на допуск к ним посетителей 24 часа в сутки в любой день недели.

Также предусмотрено, что лица, которые не являются родителями пациента-ребенка, имеют право на допуск при наличии устного согласия одного из родителей или законных представителей.

В соответствии с порядком допуска, одному из посетителей разрешается находиться у постели пациента в ОИТ без временных ограничений. При этом в палате ОИТ у одного пациента одновременно могут находиться не более двух посетителей.

В приказе сказано, что посетители обязаны воздерживаться от посещения пациента, если у них наблюдаются проявления инфекционных заболеваний, или они недавно имели контакт с носителем инфекционного заболевания, который может создать угрозу для здоровья пациентов в реанимации.