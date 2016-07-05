У студента, прибывшего в Украину из Ганы, диагностировали смертельно опасную тропическую малярию

Как сообщили УНИАН в Государственной санитарно-эпидемиологической службе Украины, случай тропической малярии был зафиксирован 1 июля у абитуриента подготовительного факультета Харьковской государственной зооветеринарной академии, который живет в общежитии в селе Малая Даниловка под Харьковом.

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Отмечается, что жалобы на ухудшение самочувствия - повышение температуры тела до 39 градусов, лихорадку, сильную головную боль и боли в суставах у студента появились 30 июня. Каретой скорой помощи его доставили в областную клиническую инфекционную больницу и госпитализировали с диагнозом «малярия неуточненная».

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«Во время эпидемиологического исследования установлено, что заболевший 25 июня прибыл из Ганы. В этой стране есть риск заболеть тропической малярией. В очаге проведено эпидемиологическое обследование и начаты противоэпидемические мероприятия», - добавили в СЭС.

*** Малярия - это болезнь, угрожающая жизни человека. Она вызывается паразитами, которые передаются человеку при укусе инфицированными комарами. Тропическая малярия - инфекционное заболевание, вызываемое протозойными паразитами рода плазмодиев также при комариных укусах. Смертность составляет 80-90% случаев.