СБУ разоблачила хищение более 12 млн грн, выделенных на психологическую реабилитацию бойцов АТО

Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой разоблачили механизм хищения бюджетных средств при реализации государственной программы "Мероприятия по психологической реабилитации пострадавших участников антитеррористической операции".

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Службы безопасности Украины, правоохранители установили, что коммерческие структуры из трех регионов Украины подавали заведомо ложные сведения для участия в конкурсных торгах, которые проводила Государственная служба Украины по делам ветеранов войны и участников АТО. Предприниматели, побеждавшие в конкурсах, сознательно скрывали информацию об отсутствии у них соответствующих специалистов-психологов, а также условий для реабилитации бойцов в санаторно-курортных учреждениях, отмечается в сообщении.

Читайте такжеНа лечение и реабилитацию военных предусмотрено 257 млн грн – МинобороныСотрудники спецслужбы выяснили, что бойцов просто размещали в санаториях, не оказывая никаких услуг по психологической реабилитации. В некоторых случаях участникам АТО предлагали деньги, чтобы они вообще не селились в лечебных учреждениях, подчеркнули в СБУ.

По предварительным оценкам, в течение 2015-2016 годов бизнесмены присвоили более 12 млн грн государственных средств, сообщили в Службе безопасности.

Читайте такжеНа лечении за границей находятся 22 раненых в зоне АТО военнослужащих Возбуждены уголовные производства по ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.