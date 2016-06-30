Завершаются обыски по делу о коррупционной схеме в Госсанэпидслужбе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время экспертного круглого стола "Перспективы и практические механизмы введения в Украине специализированных антикоррупционных судов".

"Сегодня была проведена масштабная операция в более чем 10 областях и была раскрыта коррупционная схема, к которой причастно непосредственное руководство санитарно-эпидемиологической службы и ее региональные руководители", - сказал Сытник.

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Сейчас, отметил он, прорабатывается вопрос причастности к совершению преступления более 10 человек.

"Два руководителя были задержаны", - сообщил директор НАБУ и отметил, что "позднее будет решаться вопрос об избрании меры пресечения".

Кроме того, Сытник сообщил, что сейчас детективы вместе с полицией завершают проведение обысков и начнут "давать юридическую оценку действиям сотрудников этой службы".