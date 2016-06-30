Болгария возглавит трастовый фонд НАТО по лечению украинских военнослужащих – Порошенко
14:15, 30 июня 2016Страна
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Болгария возглавит трастовый фонд НАТО по адаптации, лечению и реабилитации украинских военнослужащих.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции с президентом Болгарии Росеном Плевнелиевым сегодня в Софии.
«Значительное внимание мы уделили возможностям сотрудничества в сфере безопасности и благодарны Болгарии за решение возглавить трастовый фонд НАТО по адаптации, лечению и реабилитации украинских военнослужащих», - отметил он.
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«Это не пустые слова и не только деньги, 18 украинских военных прошли реабилитацию в болгарских клиниках, а 120 детей из Донбасса прошли оздоровление на болгарских курортах», - добавил Порошенко.
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