Блок Виталия Кличко утверждает, что «Киевэнергохолдинг» самовольно отключил столичные больницы от электроснабжения.

Как заявили УНИАН в пресс-службе Блока, произвол владельцев «Киевэнергохолдинга» перешло все границы. “Сначала самовольно отключили воду в больницах, а теперь устроили им «темную», отключив от электроэнергии», - отметили в пресс-службе, заявив, что депутаты Блока Кличко требуют от владельцев «Киевэнергохолдинга» прекратить коммунальный шантаж киевских больниц.

По мнению депутатов Блока Кличко, «неэффективная и агрессивная политика частных групп, которые начали контролировать стратегически важные предприятия, показала – команда ЧЕРНОВЕЦКОГО утратила контроль над ситуацией». Руководство «Киевэнергохолдинга» своими действиями не только атакует киевлян, но и игнорирует решения власти. В частности, несмотря на запрет заместителя городского председателя Анатолия ГОЛУБЧЕНКО относительно отключения предприятий коммунальной собственности от энергоснабжения, коммунальщики сделали по-своему, отметили в Блоке Кличко. «Долг в 300 тысяч гривен за электроэнергию, которая имеет Управление здравоохранения, – не та критическая сумма, которая требует радикальных мер со стороны энергопоставщика. У нас была договоренность о погашении долга, впрочем, «Киевэнергохолдинг» играет по своим правилам. Цель – повышение тарифов, выделение дотаций. Мы на такой шантаж не пойдем», - заявляют депутаты Блока Виталия Кличко.

По их убеждению, требовать дотации для предприятий, которые киевская община не контролирует, - незаконно. Предприятие «Киевводоканал» и «Киевэнерго» входят в состав «Киевэнергохолдинга», но, например, 67% акций этих предприятий принадлежит киевской общине. «Мы выступаем против того, чтобы предприятие, которое не находится в коммунальной собственности города получало дотации из городского бюджета. – заявили в Блоке. – Именно поэтому мы будем требовать ликвидации «Киевэнергохолдинга» и передачи всех предприятий киевской общине. Тогда мы сможем отслеживать как качество предоставленных услуг, так и процесс их оплаты».

Блок требует немедленного международного аудита коммунальных предприятий и возвращения «Киевгаза», «Киевводоканала», «Киевэнерго», а также «Киевмлина» и «Киевхлеба» в собственность общины. Для прояснения ситуации на коммунальных предприятиях города депутаты также настаивают на обосновании калькуляции стоимости тарифов на воду, водоотвод, электрообеспечение и другие виды коммунальных услуг.

Как сообщалось, на прошлой неделе в связи с задолженностью перед «Киевводоканалом» прекращалось водоснабжение медицинским учреждениям столицы.