Донецкий суд оправдал израильского хирурга Зиса

Сегодня Ворошиловский районный суд города Донецка оправдал израильского хирурга Михаила ЗИСА, который обвинялся в нарушении закона Украины о трансплантации.

Как передает корреспондент УНИАН, председательствующая в суде Ирина БУХТИЯРОВА, зачитав постановление суда, объявила: «Оправдать М.ЗИСА за отсутствием состава преступления».

Кроме того, суд постановил отменить предыдущую меру пресечения и вернуть М.ЗИСУ 17 тыс. грн. залога.

После оправдательного решения суда М.ЗИСА в наручниках под конвоем вывели из зала заседания. Адвокат обвиняемого Олег КУРИННЫЙ объяснил это тем, что его подзащитный незаконно задерживается областной прокуратурой по поручению Генеральной прокуратуры для дальнейшей его экстрадиции в Молдову.

Адвокат подчеркнул, что это незаконно и он будет доказывать далее незаконность этого решения.

В тоже время охрана, которая конвоировала М.ЗИСА, на вопрос о том, почему его сегодня выводят в наручниках из зала суда, ответила: «Пока судья не дал нам официальной бумаги, М.ЗИС находится у нас под охраной».

Как сообщал УНИАН, израильский хирург М.ЗИС был задержан 12 октября 2007 г. в Донецке как фигурант дела о незаконной трансплантации человеческих органов, которое расследовали совместно израильские и украинские правоохранители. М.ЗИС обвинялся по ч.2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми или другой незаконный договор относительно человека).

В октябре 2007 года судья Ворошиловского райсуда Донецка Геннадий МИЩЕНКО вынес решение о задержании М.ЗИСА для экстрадиции в Молдову. Но поскольку процедура экстрадиции ограничена сроком 40 суток, а за это время украинская сторона не успела передать молдовской хирурга, этот же судья был вынужден принять решение о его освобождении.

18 декабря 2007 г. Апелляционный суд Донецка отменил решение Г.МИЩЕНКО об освобождении М.ЗИСА и вынес решение о его экстрадиции в Молдову.

3 июля 2008 года Ворошиловский районный суд под председательством судьи И.БУХТИЯРОВОЙ отпустил хирурга из-под стражи под залог в 17 тыс. грн.

28 июля 2008 года М.ЗИС прямо после заседания суда был взят под стражу. Сам М.ЗИС заявил, что не нарушал ни одного закона, ни в одной стране мира.

4 августа государственный обвинитель по делу М.ЗИСА Людмила ГРАБОВСКАЯ сообщила, что с израильского хирурга снято обвинение в торговле людьми, теперь ему инкриминируется организация преступления – подготовка к незаконной трансплантации. Он обвинялся по статьям: 27 ч. 3 (соучастие, организация преступления или руководство его подготовкой или исполнением); 14 ч.1 (подготовка к преступлению) и 143 ч.5 (нарушение установленного законом порядка трансплантации органов или тканей человека).

Гособвинитель от имени прокуратуры просила суд лишить М.ЗИСА свободы на 3,5 года.

По сообщению СМИ, 16 декабря 2007 г. суд в Израиле объявил приговор двум сообщникам М.ЗИСА. Суд установил, что осужденные Мухаммад ДЖЕТ и Хассан ЗАХАЛКЕ путем шантажа и вымогательства поставляли на операции в Украине доноров почек.