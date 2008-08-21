Помощь на детей, над которыми установлена опеку, возрастет вдвое

Помощь на детей, над которыми установлено опеку или попечительство, с 2009 года возрастет вдвое.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства труда и социальной политики Украины, по словам руководителя ведомства Людмилы ДЕНИСОВОЙ, повышение предусмотрено постановлением „О внесении изменений в Порядок назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми”, которое сегодня принял Кабинет министров.

„Для этой категории детей сейчас законодательством предусмотрен такой механизм. Если среднемесячный размер получаемых на ребенка алиментов и пенсии за предыдущие полгода не превышает прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста, на него назначается государственная помощь в размере одного прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста, - сообщила Л.ДЕНИСОВА. – А с 2009 года размер помощи будет определяться как разница между двумя прожиточными минимумами для ребенка соответствующего возраста и суммой пенсии, алиментов, стипендии и государственных пособий, назначенных на этого ребенка за последние шесть месяцев. Если же на ребенка за последние полгода не было назначено никаких государственных пособий, пенсий, алиментов или стипендий - помощь на него будет равняться двум прожиточным минимумам для ребенка соответствующего возраста”.

Это решение правительства, заметила министр, будет способствовать реализации государственной политики относительно социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Соответствующее постановление вскоре будет размещено на веб-сайте Кабинета министров.