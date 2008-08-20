Пестициды не портят продукты?

Журнал Общества химической промышленности США опубликовал статью с неожиданными выводами - оказалось, что экологически чистые сельскохозяйственные культуры, выращенные без использования пестицидов, абсолютно ничем не отличаются от аналогичных овощей и фруктов, выращенных с помощью химии.

Во время исследования, которое было проведено в Дании, на протяжении двух сезонов животных кормили тремя видами сельскохозяйственной продукции. Первый вид овощей и фруктов был произведен исключительно чистыми методами, т.е. при выращивании корма не использовались минеральные удобрения и подкормки, а растения не защищали от вредителей с помощью современных ядохимикатов.

Второй вид продукции был выпущен с помощью ограниченного количества химикатов, а третья группа овощей и фруктов производилась в условиях практически неограниченного использования популярных сельскохозяйственных химикатов. При этом подчеркивают эксперты, все три группы растений выращивались на одинаковых почвах и в одинаковых погодных условиях.

После того, как подопытные животные употребляли разные виды продуктов, исследователи замеряли количество химикатов в их навозе. Оказалось, что различие в диетах не привело к изменению состояния здоровья у подопытных и не отразилось на химическом составе их экскрементов.

Хотя ранее ученые Абердинского университета пришли к выводу, что использование некоторых пестицидов повышает риск возникновения болезни Паркинсона.

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