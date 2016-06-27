За прошедшую неделю в Украине утонуло 85 человек

В Украине в течение минувшей недели на водных объектах погибли 85 человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, 11 человек погибли во время пожаров, говорится в сообщении.

В целом в течение минувшей недели, по данным ГСЧС, было ликвидировано 1 тыс. 347 пожаров, спасено на пожарах 27 человек и не допущено уничтожения огнем 335 зданий и 50 единиц техники.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, 11 человек погибли во время пожаров, говорится в сообщении.

В общем на прошлой неделе, по данным ГСЧС, ликвидировано 1 тыс. 347 пожаров, спасено на пожарах 27 человек и не допущено уничтожение огнем 335 зданий и 50 единиц техники.