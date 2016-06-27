Минздрав инициирует разработку Национальной стратегии иммунизации в Украине

В Минздраве Украины под председательством и.о. Министра здравоохранения Украины Виктора Шафранского состоялся круглый стол по обсуждению состояния иммунопрофилактики в стране и определению путей решения ситуации, которая сложилась с вакцинацией, повышению уровня охвата прививками целевых групп населения Украины, сообщает сайт Минздрава Украины.

Участие в нем приняли представители медицинских, педагогических и научно-исследовательских учреждений, главные внештатные специалисты МЗ Украины, представители международных организаций ВОЗ и ЮНИСЕФ, органов власти, общественных объединений, высших учебных заведений, средств массовой информации.

В.Шафранский отметил, что иммунопрофилактика является вопросом здоровья и национальной безопасности государства. Так, по его словам, сложная ситуация, сложившаяся в стране с недостаточным уровнем иммунизации против основных вакциноуправляемых инфекций, низким уровнем охвата детей плановыми прививками, недостаточностью финансирования закупок вакцин, неоднозначностью восприятия вопрос вакцинации среди медицинской общины, родителей, и в обществе в целом, ставит под угрозу здоровье населения страны, особенно детей. "Вызовы, эпидемии, вспышки: те, что есть, и те новые, угроза которых возникает, требуют консолидированных усилий не только медицинского сообщества, но и оборонительных сил, поддержки Президента страны, Правительства, Парламента», - подчеркнул и.о. Министра.

Он призвал к разработке Национальной стратегии иммунизации, ключевыми составляющими которой должны стать:

- обеспеченность вакцинами, учитывая их качество и доступность;

- компетентный медицинский персонал с единственной однозначной позицией в отношении вакцинации;

- повышение уровня приверженности населения к вакцинации.

Читайте такжеИз-за войны в Украине есть риск распространения инфекционных болезней «Мы должны обеспечить действительно лидерскую роль Министерства в формировании государственной политики по иммунопрофилактике. Нашими стратегическими задачами должно стать повышение уровня охвата вакцинацией хотя бы до 90%, обеспечение прозрачности и эффективности закупок вакцин, жесткий контроль качества и номенклатуры вакцин, своевременная доставка их в регионы, ускоренный допуск на рынок вакцин по эпидпоказаниям для своевременного реагирования на эпидемические угрозы и вспышки, усиление требований фармаконадзора при применении вакцин, повышение квалификационных требований к медицинскому персоналу, проводящему прививку, возвращение доверия населения к вакцинопрофилактике», - подчеркнул В.Шафранский.

Также критически необходимым на сегодня, по его мнению, является создание Национального фонда обеспечения стратегического запаса вакцин и сывороток в Украине для лечения таких опасных заболеваний, как ботулизм, бешенство, столбняк, корь, краснуха, гепатит А, брюшной тиф, клещевой энцефалит, желтая лихорадка и др., а также настройка собственного производства отдельных иммунобиологических препаратов.

Читайте такжеВОЗ и ЮНИСЕФ призывают продолжать вакцинировать украинских детей против полиомиелитаУчастниками круглого стола была подчеркнута также важность совершенствования системы до - и последипломного образования медицинских работников по вопросам иммунопрофилактики; внесение новых обязательных прививок в Календарь, например, против пневмококковой инфекции, против гриппа в группах риска и т.п.